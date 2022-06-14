Возвращение великого лидера Гейдара Алиева во власть возродило в азербайджанском народе веру в будущее

День национального спасения является очень важным, поворотным моментом в судьбе азербайджанского государства. В июне 1993 года некомпетентные власти того периода продолжали ввергать страну своими действиями в хаос и анархию. Угроза гражданской войны, неудачи на фронте, конфликты внутри правительства представляли большую опасность для Азербайджана. В то время великий лидер Гейдар Алиев, вернувшийся во власть по настоянию народа, спас азербайджанское государство от угрозы уничтожения.

Как передает Day.Az, об этом в интервью программе "Yeni reallıq" (Новая реальность) на телеканале Space TV сказал заместитель генерального директора АМИ Trend, политический эксперт Сахиль Керимли.

Он отметил, что возвращение великого лидера Гейдара Алиева во власть возродило в азербайджанском народе надежду и веру в будущее. Великий лидер Гейдар Алиев как сын азербайджанского народа не мог оставаться равнодушным к той ситуации, в которой находилась его страна.

"Поэтому по призыву народа, опираясь на свой народ, он прибыл в Баку и вскоре взял ситуацию под контроль. Великий лидер обеспечил безопасность и стабильность, были достигнуты определенные успехи на фронте, внутри страны постепенно были ликвидированы незаконные вооруженные группировки, Азербайджан вступил на совершенно новый этап развития. Фундамент каждого успеха, достигнутого сегодня сильным Азербайджаном, был заложен в годы руководства великого лидера Гейдара Алиева", - сказал Сахиль Керимли.

Он отметил, что политический курс, определенный общенациональным лидером, был успешно продолжен Президентом Ильхамом Алиевым, и Азербайджан стал влиятельной, могущественной страной мира.

"Каждый из нас гордится своей страной, обладающей большим авторитетом в регионе. В частности, золотыми буквами вписана в историю нашего народа карабахская победа, достигнутая под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева", - сказал Сахиль Керимли.

В передаче также говорилось о важности Шушинской декларации, подписанном между Турцией и Азербайджаном год назад, вкладе Турции и Азербайджана как крупных политических сил в регионе в мир и безопасность.