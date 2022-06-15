День национального спасения стал началом славного и успешного пути Азербайджана

Автор: Эмин Алиев,

главный редактор Trend

Азербайджан отмечает День национального спасения. 29 лет назад, 15 июня 1993 года Общенациональный лидер Гейдар Алиев, вернувшийся по призыву народа в Баку, был избран председателем Милли Меджлиса республики и фактически спас страну от распада и потери государственности.

Этот день, который мы сегодня отмечаем как государственный праздник, разделил новейшую историю нашей страны на ДО и ПОСЛЕ. Именно ПОСЛЕ возвращения Гейдара Алиева к руководству страной Азербайджан от хаоса, разрухи и беспорядка как на улицах, так и в головах тогдашних властей, начал переход к развитию, порядку и организованному государственному управлению. Благодаря Гейдару Алиеву смутные времена правления преступного тандема НФА-"Мусават", чуть не приведшего к краху азербайджанской государственности, сменились развитием, восстановлением экономики, армии, социальной и многих других сфер.

Сегодня почти невозможно представить, что каких-то три десятилетия назад - ДО возвращения Гейдара Алиева - НФА и "Мусават" за короткий срок довели страну до хаоса и безвластия. Армянские формирования оккупировали территории нашей страны в Карабахе, а так называемые "власти" в Баку занимались внутренними распрями, с оружием в руках шли не на оккупантов, а друг на друга в борьбе за должности и власть. Все это сопровождалось сумасшедшей инфляцией, тотальным дефицитом, растущим уровнем бедности и разгулом криминала. Безрадостная картина страны без будущего, которую принял в свои руки Гейдар Алиев.

Общенациональный лидер фактически заново выстроил азербайджанскую государственность, наведя порядок на местах и добившись внутриполитической стабильности. В 1994 году было достигнуто соглашение о прекращении огня в зоне нагорно-карабахского конфликта, что позволило сфокусироваться на решении острейших социальных и экономических проблем. В том же 1994 году в Баку был подписан "Контракт века", заложивший основу экономического процветания нашей страны. Личность Гейдара Алиева, его авторитет и талант играли во всем этом решающую роль.

Беспрецедентная историческая миссия, реализованная Общенациональным лидером, позволила создать базис для будущего развития нашей страны. Гейдар Алиев фактически дал гражданам нашей страны шанс на достойный уровень жизни, на спокойное будущее в котором не будет места разрухе и беззаконию. И этот шанс Азербайджан не упустил. Нынешний Азербайджан - это редкий пример всестороннего успеха небольшой страны, громко заявившей о себе в мировой политике и экономике. Сегодня Президент нашей страны Ильхам Алиев сформировал прочную и развивающуюся экономику, модернизировал вооруженные силы, выстроил отношения с ключевыми иностранными партнерами Азербайджана. Существенно вырос и авторитет нашей страны на международной арене. Страна укрепилась и развивается буквально по всем направлениям. Азербайджан 2022 года - это независимое самодостаточное государство, самостоятельно идущее своим путем развития. Именно этот фундамент, выстроенный Президентом Ильхамом Алиевым, стал залогом Победы Азербайджана в 44-дневной войне. Историческая справедливость восторжествовала - Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, а в регионе была сформирована новая геополитическая и геоэкономическая реальность. Президент Ильхам Алиев коренным образом изменил карту региона в пользу Азербайджана, открыв тем самым дорогу к новым достижениям, успехам нашей страны и к дальнейшему процветанию наших граждан.

Исторический день 15 июня 1993 года стал для Азербайджана началом долгого, славного и успешного пути!