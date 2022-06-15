Наш враг никогда не отказывается от совершения гнусных действий, и хотел использовать в своих целях несовершеннолетнего. Я очень высоко оцениваю операцию, проведенную Службой государственной безопасности Азербайджана, ее провели высокопрофессиональные сотрудники, и можно сказать, что это была ювелирная работа.

Как передает Day.Az, об этом в интервью авторскому видеопроекту АМИ Trend "Актуально с Сахилем Керимли" сказал ветеран органов спецслужб Азербайджана, участник первой Карабахской войны полковник Азер Гараев.

"Спецслужбы Армении всегда вели подрывную деятельность против Азербайджана. Все помнят террористические акты в метро, на другом транспорте в первые годы независимости Азербайджана. Наш враг никогда не отказывается от совершения гнусных действий, и на этот раз он хотел использовать в своих целях несовершеннолетнего. Этот несовершеннолетний познакомился с девушкой почти своего возраста в социальной сети "Instagram". Позже выяснилось, что девушка является членом группы "Айтарак", которая управляется армянскими спецслужбами. Их цель - заполучить информаторов в Азербайджане и использовать их против нашей страны", - сказал Азер Гараев.

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