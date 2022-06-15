Источник: Агентство международной информации Trend

15 июня 1993 года стало началом периода подъема для Азербайджана, независимость которого под трехцветным флагом будет вечной, и этот день отмечается как День национального спасения.

Об этом сказал Trend главный советник Президента Турции Ялчин Топчу, передает Day.Az.

"Для предотвращения угрозы гражданской войны общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев по приглашению народа вернулся из Нахчыванской Автономной Республики в Баку, и был избран 15 июня 1993 года председателем Верховного Совета Азербайджанской Республики. Именно мудрая политика общенационального лидера Гейдара Алиева спасла Азербайджан от существовавшей в тот период внутренней угрозы, помогла преодолеть те трудности, с которыми страна столкнулась в первые годы независимости", - сказал он.

Топчу добавил, что с освобождением Карабаха Президентом, Победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым и героическим азербайджанским народом было выполнено завещание общенационального лидера Гейдара Алиева.

"Азербайджан, который оставил позади многие внутренние и внешние проблемы, является сегодня великим государством, которое проводит независимую внутреннюю и внешнюю политику, занимает достойное место на международной арене, в международных организациях, всесторонне развивается. Поздравляю Азербайджан, с которым мы являемся "одной нацией, двумя государствами", с Днем национального спасения, чту память великого лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, а также в лице Президента Ильхама Алиева выражаю уважение всему азербайджанскому народу", - сказал Топчу.