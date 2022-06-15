https://news.day.az/politics/1470866.html ОТГ поделилась публикацией по случаю Дня национального спасения
ОТГ поделилась публикацией по случаю Дня национального спасения
Организация тюркских государств поделилась публикацией по случаю Дня национального спасения 15 июня.
Как передает Day.Az, на странице ОТГ в Twitter говорится:
"Передаем искренние поздравления правительству Азербайджана и братскому народу по случаю 15 июня - Дня национального спасения Азербайджана, с глубоким уважением и благодарностью чтим память Общенационального лидера страны Гейдара Алиева".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре