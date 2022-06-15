ОТГ поделилась публикацией по случаю Дня национального спасения

Организация тюркских государств поделилась публикацией по случаю Дня национального спасения 15 июня.

Как передает Day.Az, на странице ОТГ в Twitter говорится:

"Передаем искренние поздравления правительству Азербайджана и братскому народу по случаю 15 июня - Дня национального спасения Азербайджана, с глубоким уважением и благодарностью чтим память Общенационального лидера страны Гейдара Алиева".