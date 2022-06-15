Подписание Шушинской декларации еще больше укрепило азербайджано-турецкое братство - Администрация Президента Турции
Подписание Шушинской декларации еще больше укрепило азербайджано-турецкое братство, и стала месседжем для всего мира.
Об этом Day.Az сказали в Администрации Президента Турции.
Было отмечено, что Шушинская декларация уже вошла в историю как один из важных документов, который не только демонстрирует уровень турецко-азербайджанского сотрудничества, но и является "дорожной картой" для будущей деятельности.
"Наряду с этим, Шушинская декларация нацелена на процветание региона и в то же время придаст импульс укреплению отношений с тюркоязычными странами", - сказали в Администрации Президента Турции.
Также было отмечено, что Шушинская декларация является историческим документом, поддерживающим региональную стабильность и тесно связанным с тюркским миром.
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