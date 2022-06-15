https://news.day.az/politics/1470939.html Сельджук Байрактар поделился публикацией по случаю Дня национального спасения
Сельджук Байрактар поделился публикацией по случаю Дня национального спасения
Технический директор компании "Baykar" Сельджук Байрактар поделился публикацией о Дне национального спасения 15 июня.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"В этом году к лозунгу "одна нация, два государства" мы добавили "Технофест Азербайджан". Поздравляю Азербайджан с Днем национального спасения 15 июня, наше братство с каждым днем становится все сильнее".
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