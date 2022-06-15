Министр иностранных дел Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю первой годовщины Шушинской декларации.

Как передает Day.Az, в публикации говорится:

"Мы с гордостью отмечаем первую годовщину исторической Шушинской декларации о союзнических отношениях между братскими странами -Турцией и Азербайджаном. Лозунг "одна нация, два государства" мы реализуем не на словах, а на деле. Да здравствуют братство и союз Азербайджана и Турции!".