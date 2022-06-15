https://news.day.az/politics/1470953.html Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю первой годовщины Шушинской декларации
Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю первой годовщины Шушинской декларации
Министр иностранных дел Джейхун Байрамов поделился публикацией по случаю первой годовщины Шушинской декларации.
Как передает Day.Az, в публикации говорится:
"Мы с гордостью отмечаем первую годовщину исторической Шушинской декларации о союзнических отношениях между братскими странами -Турцией и Азербайджаном. Лозунг "одна нация, два государства" мы реализуем не на словах, а на деле. Да здравствуют братство и союз Азербайджана и Турции!".
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре