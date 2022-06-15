Закир Гасанов принял участие в церемонии выпуска «Базового курса морских коммандо»

По указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева в азербайджанской армии продолжается работа, направленная на дальнейшее повышение уровня подготовки личного состава и боеспособности подразделений, сообщает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

15 июня - в День национального спасения министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в очередной церемонии выпуска "Базового курса морских коммандо", состоявшейся в воинской части Военно-морских сил.

Сначала министр обороны и личный состав возложили цветы к мемориалу, воздвигнутому на территории воинской части в честь шехидов, почтили их светлую память.

Минутой молчания была почтена память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и отдавших свою жизнь за территориальную целостность нашей страны шехидов. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

В своем выступлении на церемонии выпуска министр обороны особо отметил важность подобных курсов в повышении профессионализма личного состава, поздравил выпускников и весь личный состав с Днем национального спасения и пожелал им успехов в службе. Генерал-полковник Гасанов рассказал о позитивных переменах, достигнутых благодаря реформам, проводимым в азербайджанской армии с учетом модели Вооруженных сил Турции.

Подчеркнув, что морские пехотинцы, равно как и все военнослужащие азербайджанской армии, проявили мужество в Отечественной войне страны, министр отметил, что героизм наших военнослужащих высоко ценится Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Министр обороны выразил признательность турецким офицерам и всему личному составу за организацию и проведение на высоком уровне курса, состоявшегося с участием профессиональных турецких инструкторов.

Затем отличник курса прикрепил эмблему к символическим пням. Выпускникам были вручены сертификаты. Отличившиеся на курсе военнослужащие и инструкторы были награждены почетными грамотами и ценными подарками.

Министр обороны ознакомился с экспозицией оружия и технических средств, состоящих на вооружении морских пехотинцев.

В заключение на полигоне, находящемся на территории воинской части, были представлены показательные выступления водолазов подразделений подводной атаки и подводной обороны.