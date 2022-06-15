https://news.day.az/politics/1471001.html На IX Глобальном Бакинском форуме пройдут очень интенсивные дискуссии - Исмаил Серагельдин
На IX Глобальном Бакинском форуме пройдут очень интенсивные дискуссии - Исмаил Серагельдин
Я очень рад находиться в Азербайджане в преддверии IX Глобального Бакинского форума.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин на пресс-конференции с участием гостей IX Глобального Бакинского форума.
Он отметил, что завтра IX Глобальный Бакинский форум начнет свою работу, и выразил надежду на очень интенсивные обсуждения.
"В рамках форума будет обсужден ряд важных вопросов. Я думаю, что беседы и обсуждения в течение следующих трех дней будут эффективными", - сказал Исмаил Серагельдин.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре