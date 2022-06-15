Восстановление Карабаха является важным вопросом повестки дня.

Об этом, отвечая на вопрос Trend, сказал сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, бывший вице-президент Всемирного банка Исмаил Серагельдин на пресс-конференции в среду, приуроченной к открытию IX Глобального Бакинского форума, передает Day.Az.

"Восстановление и развитие Карабахского региона является важным вопросом в развитии Азербайджана в целом", - сказал Серагельдин.

По его словам, на сегодня препятствием для дальнейшего развития Карабахского региона является сложнейшая задача по разминированию территорий.

"В первую очередь важно, чтобы люди могли вернуться на свою землю, в свои дома", - сказал Серагельдин.

Он отметил, что успешное развитие в Карабахе уже началось.

"Карабахский регион имеет потенциал развития во многих экономических сферах, и в энергетике в том числе. Мы надеемся, что восстановительный процесс приведет к устойчивому развитию как в области энергетики, так и в других сферах", - добавил Серагельдин.