Группа послов при Совете Европы посетила Агдам

Как передает Day.Az, об этом сообщил в Twitter спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.

Он отметил, что гости ознакомились с историческими памятниками Агдама, пострадавшими от армянского вандализма, были проинформированы о восстановительных работах и планах на будущее.