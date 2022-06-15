https://news.day.az/politics/1471013.html Группа послов при Совете Европы посетила Агдам - ФОТО
Группа послов при Совете Европы посетила Агдам - ФОТО
Группа послов при Совете Европы посетила Агдам
Как передает Day.Az, об этом сообщил в Twitter спецпредставитель Президента Азербайджана на освобожденных территориях (за исключением Шушинского района), входящих в Карабахский экономический район, Эмин Гусейнов.
Он отметил, что гости ознакомились с историческими памятниками Агдама, пострадавшими от армянского вандализма, были проинформированы о восстановительных работах и планах на будущее.
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