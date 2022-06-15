Состоялась международная конференция, посвященная первой годовщине подписания Шушинской декларации

15 июня в городе Шуша по случаю первой годовщины подписания Шушинской декларации состоялась международная конференция на тему "Азербайджано-турецкие стратегические союзнические отношения - источник мира и стабильности для Кавказа и региона".

Как передает Day.Az, в конференции приняли участие заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики Адалят Велиев, заместитель председателя партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Тахир Будагов, специальный представитель Президента Азербайджана в Шушинском районе Айдын Керимов, министр сельского хозяйства Инам Керимов, министр культуры Анар Керимов, председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев, первый заместитель председателя турецкой Партии справедливости и развития, председатель Совета старейшин Организации тюркских государств Бинали Йылдырым, министр сельского хозяйства Турции Вахит Киришчи, министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой, генеральный секретарь Партии турецкого националистического движения Исмет Беюкатаман, представители правления ПЕА, Ревизионной комиссии, Совета ветеранов и Объединения молодежи, руководители около 40 политических партий, действующих в Азербайджане, и др.

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