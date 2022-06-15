Провальный номер армянских политических клоунов: и снова о селе Фаррух

Автор: Акпер Гасанов

Ну вот и все. Финита ля комедия, как говорят итальянцы. А уж они-то в комедиях толк знают. Армяне также считают себя знатоками, если не основателями многих жанров, от комедии до трагедии, при этом исподволь посягая даже на Камасутру. Но в реальности, у них всегда получается нечто вроде фарса. И это в лучшем случае.

Так получилось и на сей раз. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня безжалостно обнулила все попытки армянской стороны спекулировать на тему села Фаррух в Ходжалинском районе и ряда стратегически важных высот, что были взяты под контроль нашей армией после того, как в Армении, в промежутке между первой и второй брюссельскими встречами при посредничестве председателя Совета Европейского союза (ЕС) Шарля Мишеля, пытались осуществить провокацию, сорвать процесс мирных переговоров.

Захарова заявила, что село Фаррух не связано с процессом делимитации азербайджано-армянской границы. Уверен, что совсем скоро о том же заявит и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, визит которого в Баку уже анонсирован. И это будет настоящий крах очередного армянского песочного замка. Это будет очередной лопнувший мыльный пузырь армянских надежд.

В особо глупом положении оказался глава МИД РА Арарат Мирзоян. Это ведь он, по поручению высшего руководства страны, пытается делать вид, что на дворе довоенная ситуация, а не лето 2022 года. Это Мирзоян в присутствии Лаврова начал сетовать на ситуацию вокруг села Фаррух. Он, по сути, вынудил главу МИД РФ сделать ошибочное заявление.

Напомню, что Сергей Лавров заявил, что "российские военные продолжают держать ситуацию в качестве одного из своих приоритетов.

"Там есть определенные результаты на земле с точки зрения деэскалации этой обстановки. И у нас есть понимание, что в рамках начинающейся предметной работы по делимитации эти вопросы будут обязательно рассматриваться и решаться", - заявил министр.

Изначально было понятно, что Лавров имел ввиду важность именно ускорения работ по предметной работы по делимитации между Баку и Ереваном. Он, ввиду понятных сложностей, с которыми РФ вынуждена иметь место в ежедневном противостоянии с ведущими мировыми державами, попросту оговорился. Лавров выдал шаблонную фразу, не вникнув в суть вопроса.

Да, дипломат с таким многолетним стажем мог бы быть и повнимательнее в выражениях. Да, Россия сама создала ситуацию, при которой ей приходится ежедневно оправдываться за свои действия в Украине. Но, как ни крути, это была всего лишь оговорка, не более. Но армянская сторона, помнится, принялась строить целые теории на этом фоне, высасывая из пальца "сенсацию".

Армянские политики разной степени убожества соревновались в озвучивании фантазий - одна другой нелепее. Дошло даже до утверждений, что "Азербайджан будет проводить демаркацию границ с Карабахом", то есть сам с собой. Одного этого предложения достаточно, чтобы понять степень неадекватности представителей армянского политикума.

Но ведь была и гипотеза, согласно которой оговорка Лаврова означает "возвращение Шуши и Гадрута". Согласитесь, тут даже не знаешь, стоит ли возражать на столь дикий полет фантазии. И даже не знаешь, стоит ли звать врача-нарколога. Ведь, есть реальный риск услышать сакраментальное: "Медицина тут бессильна". И это действительно так.

Что подтвердила Мария Захарова, по сути, выставив в идиотском свете всех этих армянских любителей работать языком ради самоудовлетворения. Что они теперь скажут? Опять прибегнут к употреблению нецензурных выражений в адрес первых лиц российского государства? Разве что так. Ни на что иное эти политические клоуны не способны. И, ей Богу, становится даже как-то жаль Армению, на политической арене, окромя клоунов с разной программой, никого нет.