Источник: Агентство международной информации Trend

ООН высоко ценит дипломатические и гуманитарные усилия Азербайджана.

Об этом в интервью сказала директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая.

Она отметила, что предстоящий IX Бакинский глобальный форум придется на ключевой момент истории.

"В прошлом году Генеральный секретарь Антониу Гутерриш представил Генеральной Ассамблее ООН свой доклад под названием "Наша общая повестка дня", в котором представлено видение будущего глобального сотрудничества посредством инклюзивной, сетевой и эффективной многосторонности. В следующем году Генеральный секретарь планирует созвать Саммит будущего ООН с целью перезагрузить глобальное управление и улучшить многостороннее реагирование на текущие и возникающие глобальные вызовы. Насыщенная программа Форума охватывает самые острые вопросы глобальной повестки: от безопасности до будущего системы здравоохранения, от изменения климата и энергетического перехода до демократических вызовов XXI века. Форум предоставляет своевременную и важную возможность задуматься о сегодняшнем состоянии планеты и заглянуть в будущее", - сказала Валовая.

Она добавила, что в нашем взаимосвязанном мире никакой регион не существует изолированно, поэтому глобальные вызовы - это и вызовы для Южного Кавказа, а именно: климатическая ситуация, восстановление после пандемии COVID-19, а также кризисы продовольствия, энергии, что имеет серьезные последствия для мировой финансовой системы.

"Эти взаимосвязанные кризисы усугубляются трагическими последствиями продолжающейся ситуации в Украине, которые также затрагивают регион и бросают вызов хрупкому равновесию различных экономических, политических и энергетических сил и интересов. Учитывая масштабы кризиса и безотлагательность действий, ООН высоко ценит дипломатические и гуманитарные усилия различных стран, в том числе Азербайджана", - сказала Валовая.

По ее словам, ситуация с изменением климата также требует всеобщего внимания и действий прямо сейчас.

"Нам нужен плавный, справедливый и инклюзивный переход от использования ископаемого топлива, чтобы резко и быстро сократить глобальные выбросы углерода. Позвольте мне особо отметить усилия, предпринимаемые Азербайджаном для содействия переходу к экономике замкнутого цикла и использованию современных технологий и возобновляемых источников энергии. Новое обязательство страны, о котором было объявлено на COP 26 в Глазго в прошлом году, по сокращению выбросов парниковых газов на 40 процентов к 2050 году, является долгожданным шагом в правильном направлении", - подчеркнула Валовая.

Директор отделения ООН отметила, что мир переживает фундаментальную трансформацию, переход к новой социально-экономической парадигме.

"Новая парадигма означает мир, который чрезвычайно взаимосвязан и взаимозависим. У нас уже есть "дорожная карта" - Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, одобренная всеми государствами-членами, и нам нужны всеобщие усилия для ее реализации. Пандемия COVID-19 продемонстрировала, что для преодоления сегодняшних уязвимостей нам нужно больше, а не меньше международного сотрудничества, инклюзивности, а также укрепленных, эффективных многосторонних институтов", - сказала Валовая.

По ее словам, новый глобальный порядок и более совершенная система глобального управления с многосторонними институтами необходимы для содействия достижению Целей устойчивого развития.

"Нам также необходимо в полной мере учитывать разнообразие заинтересованных сторон, формирующих этот новый многосторонний порядок или иным образом влияющих на текущее состояние международных дел и преобразующих его: гражданское общество, молодежные группы, научные круги и частный сектор. Нам также нужно больше участия женщин для формирования обновленной многосторонности. Я рассчитываю на уважаемых участников IX Бакинского глобального форума в контексте развития инновационного партнерства и оживления многостороннего сотрудничества сейчас, когда это необходимо больше всего", - сказала директор отделения ООН.