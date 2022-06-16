Шушинская декларация вывела отношения между Турцией и Азербайджаном на новый этап

Источник: Агентство международной информации Trend

Шушинская декларация, подписанная 15 июня 2021 года Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, заняла свое место в истории как важный документ, демонстрирующий нынешний уровень азербайджано-турецкого сотрудничества, а также раскрывающий "дорожную карту" на будущее.

Об этом сказал Trend член Великого Национального собрания Турции, руководитель межпарламентской группы дружбы Турция-Азербайджан Шамиль Айрым, передает Day.Az.

По его словам, Шушинская декларация о союзнических отношениях между Турцией и Азербайджаном не только выводит двусторонние отношения на новый этап, но и является гарантией предотвращения новой агрессии в регионе, углубления регионального сотрудничества, интеграции тюркского мира.

"В Шушинской декларации также подчеркивается, что необоснованные претензии Армении к Турции, попытки искажения истории, политизации исторических фактов путем их искажения наносят ущерб миру и стабильности в регионе", - добавил Айрым.