Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга поблагодарила Президента Ильхама Алиева

Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга выразила благодарность Президенту Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе выступления на IX Глобальном Бакинском Форуме, посвященном теме "Угрозы глобальному миропорядку", Вайра Вике-Фрейберга отметила, что сегодня на глобальной повестке дня находится ряд важных вопросов.

"Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Международному центру Низами Гянджеви за возможность обсудить важные мировые вопросы", - сказала она.