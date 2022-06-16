https://news.day.az/politics/1471166.html Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга поблагодарила Президента Ильхама Алиева
Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга поблагодарила Президента Ильхама Алиева
Сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви Вайра Вике-Фрейберга выразила благодарность Президенту Ильхаму Алиеву.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе выступления на IX Глобальном Бакинском Форуме, посвященном теме "Угрозы глобальному миропорядку", Вайра Вике-Фрейберга отметила, что сегодня на глобальной повестке дня находится ряд важных вопросов.
"Выражаю благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Международному центру Низами Гянджеви за возможность обсудить важные мировые вопросы", - сказала она.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре