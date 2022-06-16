https://news.day.az/politics/1471172.html Запуск TAP укрепит энергобезопасность Европы - Президент Албании
Запуск TAP укрепит энергобезопасность Европы - Президент Албании
Запуск Трансадриатического трубопровода (TAP) укрепит энергетическую безопасность Европы.
Об этом в ходе выступления в четверг на IX Глобальном Бакинском Форуме на тему "Угрозы глобальному миропорядку" сказал Президент Албании Илир Мета, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
По его словам, на данный момент мир сталкивается с проблемами, проистекающими из ситуации в Украине, продолжающейся пандемии, энергетического кризиса и многого другого.
"Мы ожидаем, что война в Украине приведет к нехватке продовольствия уже в 2023 году. Энергетическая безопасность также находится под угрозой, что будет обсуждено в рамках форума", - сказал он.
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