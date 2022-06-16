Восхищен развитием в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева

Восхищен развитием, которое происходит в Азербайджане под руководством Президента Ильхама Алиева.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в ходе выступления в четверг на IX Глобальном Бакинском Форуме, посвященном теме "Угрозы глобальному миропорядку", сказал бывший министр иностранных дел Египта Ахмед Абу-ль Гейт.

Он отметил, что это не первый его визит в Баку, и каждый раз, когда он сюда приезжает, город становится только лучше.

Говоря о текущей глобальной ситуации, Ахмед Абу-ль Гейт сказал, что когда мир воспринимается как что-то само собой разумеющееся, начинаются войны, и то, что сейчас происходит в Украине, - настоящая трагедия.

"История должна направлять нас в поиске правильного решения текущих проблем. Уверен, что новый баланс будет найден", - сказал он.