Зангезурский коридор имеет большое значение для развития торговых связей между Европой и Азией

Открытие Зангезурского коридора необходимо. Этот коридор имеет очень большое значение для более эффективного восстановления, развития торговых связей между Европой и Азией.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал первый заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции, бывший премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на церемонии открытия Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку", стартовавшего в четверг в столице Азербайджана.

Бывший премьер-министр Турции отметил, что за 26 лет деятельность Минской группы ОБСЕ не дала никаких результатов, наконец, Азербайджан сам освободил свои земли от оккупации.

"Проведение реформ в международных организациях уже стало необходимостью. Мы страна, которая уже 40 лет борется с терроризмом, несет потери шехидами. Трудности, с которыми в эти дни столкнулись наши европейские друзья из-за войны между Россией и Украиной, мы испытываем на протяжении 10 лет. Мы верим, что Европа теперь лучше поймет угрозу террора в отношении нас", - подчеркнул Бинали Йылдырым.