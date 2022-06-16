Иностранные путешественники в Шуше

Иностранные путешественники прибыли в Шушу.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, им была предоставлена подробная информация о городе Шуша, его истории, а также о том, что в период оккупации город, как и другие оккупированные территории Азербайджана, подвергся армянскому вандализму, многие жилые дома, исторические и религиозные памятники были разрушены.

Было рассказано о расстрелянных армянами бюстах Узеира Гаджибейли, Хуршудбану Натаван и Бюльбюля в Шуше.

Также иностранные путешественники ознакомились с проводимыми в городе строительными работами. Далее они посетили Шушинскую крепость, а затем Джыдыр-дюзю, где полюбовались видами прекрасной местной природы.