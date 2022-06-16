Шаги, которые предпринимает Азербайджан по установлению мира в регионе, могут послужить примером для других стран.

Об этом сказал Trend в четверг в кулуарах IX Глобального Бакинского Форума на тему "Вызовы глобальному миропорядку" генеральный секретарь Постоянного международного секретариата Организации Черноморского экономического сотрудничества посол Лазар Команеску, передает Day.Az.

По словам Команеску, Глобальный Бакинский Форум является одним из самых важных мероприятий, предлагающих возможность обсудить важные для мирового сообщества вопросы.

"Это второе мое участие в данном форуме, и могу сказать, что вопросы, обсуждаемые сегодня, дают возможность обеспечения скоординированного ответа на возникающие вызовы", - сказал он.

Как отметил Команеску, важным является и обсуждение в рамках данного форума вопросов развития Черноморского региона.

"С нетерпением жду данных обсуждений и уверен, что они будут продуктивными. Уверен, что вернусь в Стамбул с лучшим пониманием проблем, с которыми сталкивается регион, и путями их решения", - сказал он.

Комментируя мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, Команеску отметил, что последний прогресс в данном вопросе вызывает восхищение.

"Усилия Азербайджана по установлению мира в регионе могут служить примером для других стран", - сказал он.