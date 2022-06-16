Помощник госсекретаря США посетила Аллею шехидов в Баку

Помощник госсекретаря США Карен Донфрид посетила Аллею шехидов в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.

"Помощник госсекретаря Карен Донфрид посетила Аллею шехидов и почтила память погибших", - говорится в сообщении.

В сообщении посольства выражается почтение к памяти всех погибших и соболезнования их родным и близким.