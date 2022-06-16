https://news.day.az/politics/1471323.html Помощник госсекретаря США посетила Аллею шехидов в Баку - ФОТО
Помощник госсекретаря США посетила Аллею шехидов в Баку - ФОТО
Помощник госсекретаря США Карен Донфрид посетила Аллею шехидов в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом говорится в сообщении посольства США в Азербайджане.
"Помощник госсекретаря Карен Донфрид посетила Аллею шехидов и почтила память погибших", - говорится в сообщении.
В сообщении посольства выражается почтение к памяти всех погибших и соболезнования их родным и близким.
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