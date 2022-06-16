Борис Джонсон о проблеме мин в Карабахе

Постконфликтное загрязнение остается препятствием, мины и другое вооружение загрязнили территорию.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, направленном Президенту Ильхаму Алиеву в связи с проводимым 16 июня IX Глобальным Бакинским форумом на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

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