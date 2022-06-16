https://news.day.az/politics/1471325.html Борис Джонсон о проблеме мин в Карабахе
Борис Джонсон о проблеме мин в Карабахе
Постконфликтное загрязнение остается препятствием, мины и другое вооружение загрязнили территорию.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в письме премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, направленном Президенту Ильхаму Алиеву в связи с проводимым 16 июня IX Глобальным Бакинским форумом на тему "Угрозы глобальному миропорядку".
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