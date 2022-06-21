Автор: Мехти Ахмедзаде

Армения продолжает свое крутое погружение в океан с долгами. Якорь, коим можно представить армянское правительство, предназначен для стабилизации судна, однако у Армении этот якорь настолько тяжелый, что корабль просто сразу вместе с ним уходит под воду. Всему виной, конечно же, упрямство Еревана, который не обращает внимания на такие важные проблемы, как нищета, огромный госдолг, безработица и, как следствие, массовая эмиграция из страны. Продолжаться это будет до тех пор, пока Армения не перестанет тянуть резину и предпримет конструктивные и реальные шаги для подписания мирного договора с Азербайджаном.

За последние несколько месяцев мы не раз писали и показывали, основываясь на статистике армянских ведомств, как население страны с каждым днем становится все беднее и беднее.

На днях об этом решили рассказать и армянские СМИ, проведя опрос среди жителей Еревана. Вопрос был простой - "Как живется?". Съемочная группа попыталась выяснить, как гражданам удается покрыть свои минимальные расходы на фоне инфляция и как она отражается на их семейном бюджете.

Судя по ответам, ереванцам приходится тратить в 5 раз больше при том, что заработок в 5 раз, конечно же, не увеличился.

"Раньше на покупки нам хватало 5000 драмов, сейчас не хватает и 25 тысяч", - говорили недовольные жители Еревана.

Если принимать во внимание, что это, как никак, столица, интересно представить, как живут в других регионах Армении. Жизнью это не назовешь. Это выживание.

И неудивительно. Государственный долг Армении за 4 года вырос на 2,58 млрд. долларов или на 37,6%. В апреле этот показатель увеличился на 91,3 млн. долларов, составив 9,45 млрд. долларов. Только в 2021 году госдолг увеличился на 1,25 млрд. долларов, а за 4 месяца этого года на 222 млн. долларов. Существенная часть этих денег использовалась Центральным банком для стабилизации обменного курса.

Ныне госдолг на душу населения составляет около 3200 долларов. При этом увеличение этого показателя не способствовало хотя бы пропорциональному росту ВВП. За четыре года было потрачено 2,45 млрд. долларов долга, однако номинальный ВВП Армении увеличился примерно на 1,6 миллиарда долларов, а средний уровень бедности вместо того, чтобы снизиться, вырос до 27%. Получается, что долг не только не решил социально-экономические проблемы страны, но и усугубил их.

Экономическая ситуация в Армении продолжит оставаться очень напряженной и имеются все предпосылки для её дальнейшего ухудшения. Армянские чиновники любят перевирать цифрами для успокоения собственного населения, а в реальности ситуация будет выглядеть ещё ужаснее. Это реальность, от которой никуда не деться, если Ереван продолжит тянуть с естественными положительными процессами на Южном Кавказе.

Окончание Второй Карабахской войны сулило определённые перспективы для Армении в случае становления её руководства на правильные рельсы. Однако маленький шанс до сих пор не использован. То и дело правительство Армении делает бессмысленные заявления, беспочвенно обвиняя Азербайджан, что идёт вразрез логике, потому что именно наша страна на правах победителя предложила начать подписание мирного договора, открытие коммуникаций, что даст Армении возможность участвовать в перспективных региональных проектах, что стало бы глотком свежего воздуха в задыхающейся экономике соседей.

Одних выше приведенных цифр достаточно, чтобы понять масштаб экономических проблем. Не стоит еще и забывать о растущих показателях безработицы, низком уровне доходов армянского населения. Общеизвестно, что не обеспечивается даже минимальный уровень жизни. В этих условиях граждане Армении боятся вступать в брак, рожать детей, ибо нет гарантии в том, что они смогут прокормить себя, не говоря уже о возможных детях. Армяне устали выживать на средства, которые им присылают из-за границы сердобольные, уже навсегда покинувшие страну ее бывшие жители.

Численность населения Армении уменьшилась более чем на 700 тысяч человек, что составляет почти четверть от количества ее жителей в 1991 году. Цифра, кстати говоря, может быть и выше, учитывая любовь армянских властей к сокрытию информации. Армянское общество ищет выход из проблем и в этом контексте растет число эмигрантов из Армении. Люди "протестуют ногами", устав жить в стране тотальной лжи, экономической бесперспективности, ежедневной борьбы за выживание.

Факт того, насколько глубоко экономическое падение Армении, не требует доказательств. Что прежние, что нынешние власти Армении продолжают нагло, цинично врать собственному народу о грядущем экономическом подъеме. Экономическая и инвестиционная непривлекательность Армении сделали ее государством-банкротом.