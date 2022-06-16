Азербайджан и Литва обсудили военное сотрудничество

В Управлении международного военного сотрудничества состоялась встреча делегаций министерств обороны Азербайджанской Республики и Литовской Республики по переговорам о двустороннем сотрудничестве.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Минобороны Азербайджана.

На встрече состоялся обмен мнениями по текущему состоянию и перспективам развития сотрудничества между двумя странами, а также по вопросам региональной безопасности.