Много лет мировое сообщество отвергало принципы международного права в отношении Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в четверг помощник Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев в ходе IX Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку".

"К сожалению, мировое сообщество долгие годы молчало в отношении карабахского конфликта. Возникали двойные стандарты. Наконец, сегодня Европа и мировое сообщество начали понимать важность сохранения территориальной целостности", - сказал Хикмет Гаджиев.

По его словам, необходимо придерживаться принципа многосторонних отношений, который обеспечивает таким странам, как Азербайджан платформу для выражения мнения на глобальной арене.

Хикмет Гаджиев также отметил роль Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения и успешные инициативы, которые страна выдвигает.