США привержены работать с Азербайджаном и Арменией, а также Грузией для продвижения мира на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала в четверг в ходе брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Это мой первый визит в Азербайджан. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном. Мы сотрудничаем по разным направления",- сказала она.