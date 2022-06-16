https://news.day.az/politics/1471400.html США привержены работать с Азербайджаном и Арменией, а также Грузией для продвижения мира на Южном Кавказе - Карен Донфрид
США привержены работать с Азербайджаном и Арменией, а также Грузией для продвижения мира на Южном Кавказе - Карен Донфрид
США привержены работать с Азербайджаном и Арменией, а также Грузией для продвижения мира на Южном Кавказе.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала в четверг в ходе брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
"Это мой первый визит в Азербайджан. В этом году мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между США и Азербайджаном. Мы сотрудничаем по разным направления",- сказала она.
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