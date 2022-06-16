Азербайджан играет еще более важную роль в обеспечении энергобезопасности Европы.

Об этом сказала, отвечая на вопрос Trend, в четверг в ходе брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Day.Az.