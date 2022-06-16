Углубление отношений между странами Южного Кавказа усилит региональную интеграцию

Углубление отношений между странами Южного Кавказа усилит региональную интеграцию.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала в четверг в ходе брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.