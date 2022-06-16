https://news.day.az/politics/1471403.html Углубление отношений между странами Южного Кавказа усилит региональную интеграцию - Карен Донфрид
Углубление отношений между странами Южного Кавказа усилит региональную интеграцию - Карен Донфрид
Углубление отношений между странами Южного Кавказа усилит региональную интеграцию.
Как сообщает Day.Az, об этом сказала в четверг в ходе брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре