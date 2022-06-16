США благодарны Азербайджану за партнерство в Афганистане

США благодарны Азербайджану за партнерство в Афганистане.

Как сообщает Day.Az, об этом сказала в четверг в ходе брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

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