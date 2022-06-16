https://news.day.az/politics/1471405.html Сейчас подходящий момент для достижения мира между Азербайджаном и Арменией - помощник госсекретаря США
Сейчас подходящий момент для достижения мира между Азербайджаном и Арменией - помощник госсекретаря США
Сейчас подходящий момент для достижения мира между Азербайджаном и Арменией.
Об этом сказала, отвечая на вопрос Trend, в четверг в ходе брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид, передает Day.Az.
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