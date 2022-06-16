Джейхун Байрамов на встрече с гендиректором Женевского отделения ООН

16 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Женевского отделения ООН Татьяной Валовой.

Как сообщили Day.Az в МИД, министр Джейхун Байрамов поприветствовал официального представителя ООН и отметил, что текущий год имеет символическое значение с точки зрения завершения 30-й годовщины членства Азербайджана в ООН. Министр подчеркнул, что наша страна придает большое значение сотрудничеству с ООН и ее специализированными институтами и инициативы, выдвинутые Азербайджаном как в рамках председательства в Движении неприсоединения, так и в частном порядке, служат международному миру и развитию.

Татьяна Валовая выразила удовлетворение очередным визитом в Азербайджан. Она отметила, что Азербайджан является важным партнером ООН. Гендиректор подчеркнула, что помощь Азербайджана другим странам-членам ООН заслуживает похвалы. Она отметила, что Азербайджан является единственной страной в регионе, которая предоставляет добровольные отчеты по реализации Целей устойчивого развития.

На встрече стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки дня ООН.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал другую сторону о текущей ситуации в регионе, в том числе об устранении последствий оккупации азербайджанских территорий, продолжавшейся около 30 лет, минных полях, восстановительных и строительных работах, а также о мерах, предпринимаемых Азербайджаном в направлении нормализации отношений с Арменией и обеспечения мира в регионе.