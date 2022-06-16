Открытие транспортных коммуникаций является ключевым элементом мирного процесса на Южном Кавказе

Открытие транспортных коммуникаций является ключевым элементом мирного процесса на Южном Кавказе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала в четверг в ходе брифинга помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид.

"Для достижения мира между Азербайджаном и Арменией существуют различные элементы. И один из этих элементов связан с транзитными путями, коммуникационными путями, и это ключевая часть обсуждений. Этот вопрос, конечно, был обсужден в ходе моих встреч в Азербайджане. США могли бы помочь и в этом вопросе. Я думаю, что это ключевой элемент мирного процесса, и мы, безусловно, надеемся, что обе страны смогут продвинуться вперед", - сказала она.