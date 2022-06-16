Премьер-министр Азербайджана встретился с гендиректором ВОЗ

16 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения Тедросом Адханом Гебреесусом.

Как сообщили Day.Az в четверг в Кабинете министров, на встрече было подчеркнуто значение IX Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку", отмечалось, что форум стал одной из ведущих платформ с точки зрения обсуждения актуальных вопросов в международном масштабе.

С удовлетворением было отмечено плодотворное сотрудничество между Азербайджанской Республикой и Всемирной организацией здравоохранения.

На встрече речь шла о коренных реформах, проводимых в системе здравоохранения в Азербайджане.

Было сообщено, что одним из важных направлений долговременной стратегии развития, определенной Президентом Азербайджана, является развитие здравоохранения, обеспечение медицинского обслуживания населения в соответствии с международными стандартами.

Премьер-министр Али Асадов выразил признательность ВОЗ за устойчивую поддержку Азербайджана в борьбе с COVID-19.

Было рассказано о работе, проделанной в Азербайджане в борьбе с пандемией, подчеркнуто, что с первых ее дней в нашей стране были предприняты необходимые и последовательные меры по предотвращению распространения инфекции. Отмечалось, что сегодня в Азербайджане позитивная ситуация в связи с COVID-19, устраняются ограничения, количество которых незначительно в настоящее время. В то же время был доведен до внимания вклад Азербайджана в международное сотрудничество в сфере борьбы с COVID-19. Было сообщено, что Азербайджан напрямую или через ВОЗ оказал финансовую и гуманитарную помощь около 80 странам. Также отмечалось, что по инициативе Президента Азербайджана состоялась специальная сессия ООН, посвященная борьбе с коронавирусом, прошел чрезвычайный саммит Тюркского совета.

Наряду с этим, было подчеркнуто, что в рамках 46-й сессии Совета по правам человека ООН по инициативе Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения была принята резолюция "Обеспечение равной, своевременной, универсальной доступности вакцин против COVID-19 за приемлемую цену". Была также отмечена важность усиления международной солидарности против "вакцинного национализма" и неравноправия в использовании вакцин.

Тедрос Адханом Гебреесус высоко оценил помощь Азербайджана ВОЗ во всех областях, в том числе в финансовой сфере.

Была подчеркнута важность инициатив Азербайджана по мобилизации глобальных усилий в борьбе с пандемией.

На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджанской Республикой и ВОЗ.