https://news.day.az/politics/1471427.html Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации Агдам - ФОТО
Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации Агдам - ФОТО
Международные путешественники посетили освобожденный от оккупации город Агдам.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, они посетили комплекс "Имарет" и Джума-мечеть.
Также участники визита ознакомились с руинами города, подвергшегося армянскому вандализму, в том числе руинами драматического театра. Им была предоставлена обширная информация о восстановительных работах, проводимых в Агдаме.
Затем международные путешественники отправились в Гянджу. На завтра запланированы их поездки в освобожденные Кяльбаджарский и Лачинский районы.
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