Цугцванг для Армении: результаты стратегии Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

О том, что цугцвангом называют положение в шашках и шахматах, в котором любой ход игрока ведёт к ухудшению его позиции, знают не только те, кто играл в них. Это давно уже даже не только спортивный, но и политический термин. Но как добиться такого положение вещей, чтобы твой противник оказался в состоянии цугцванга? Ответ прост и сложен одновременно- нужно оказывать на него тотальное давление, вынуждая совершать ошибки, ослабляющие его положение, попутно усиливая твое собственное положение на шахматной или геополитической доске.

Президента Азербайджана Ильхама Алиева неспроста называют блестящим гроссмейстером геополитической игры. Он не раз доказывал способность играть такую партию, при которой противники нашей страны, а это в первую очередь мировое армянство, регулярно оказываются в положении цугцванга. Так было в ходе 44-дневной войны, к развитию и исходу которой оказались совершенно не готовы не только нынешние руководители РА, но и те, кого считают руководителями всего мирового армянства.

Вся их концепция строилась на наивной, если не сказать глупой уверенности в том, что Азербайджан смирился с итогами Первой Карабахской Войны. Все их силы были направлены на сохранении под оккупацией 20% наших земель. В ход шло все- от имитации переговорного процесса до коррумпирования политиков из разных стран, предлагавших Азербайджану смириться со ужасающим статусом-кво. Это была стратегия отложенной войны. К которой наша страна вынуждена была готовиться, видя неспособность и неготовность так называемого мирового сообщества добиться справедливости, то есть давления на РА и вынуждения ее мирно уйти с захваченных территорий нашей страны.

По сути, Азербайджан вынужден был своими силами реализовывать 4 резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН, доказав реальную слабость этой организации, претендующей на статус главного арбитра во всех конфликтах, что есть в мире. Судья, не способный показать не только красную, но даже желтую карточку тому, кто регулярно нарушает правила, де-факто лишается и авторитета и морального права на судейство.

Ровно то же самое, только во много раз громче, можно сказать и про труппу дипломатов, что сменяли друг-друга в Минской группе ОБСЕ более двух десятилетий. Это были годы надежд более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев на то, что три ведущие мировые державы США, Россия и Франция окажут на Армению достаточное давление, чтобы вынудить ее подчиниться резолюциям ООН.

Они, как показала практика, не решились даже на предложение ввести санкции против страны-оккупанта. По сути, они предлагали Азербайджану забыть о Карабахе. И это тоже была политика, сделавшая неизбежной 44-дневную войну. По итогам которой наша страна установила совершенно иной статус-кво. Тот, от которого бьются в бесполезной истерике не только в Ереване, но и в странах-сопредседателях уже реально не существующей МГ ОБСЕ.

"Армения ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана, что заставляет Азербайджан делать аналогичные шаги в отношении ее территории, заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на открытии IX Глобального Бакинского форума. Это были слова Президента-победителя, Верховного Главнокомандующего самой сильной армии в регионе.

Слова главы нашего государства были пронизаны железной логикой, противопоставить которой нечего. Действительно, если мировое сообщество почти три десятка лет мирилось с тем, что пятая часть наших земель находится под армянской оккупацией, то оно лишило себя морального права препятствовать официальному Баку в выборе методов убеждения официального Еревана к справедливому миру.

И тут замечу, что справедливость требований Азербайджана признала и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. "Политика Президента Ильхама Алиева относительно Кавказа направлена на интеграцию и мир в регионе", заявила она. И это та данность, против которой, как говорится, не попрешь.

Да, можно лишь поиронизировать над бесславной, если не сказать позорной, кончиной МГ ОБСЕ. У них были все возможности для установления справедливости. Они их не использовали. Поэтому, они получили то, что заслужили- позор и насмешки. Что до официального Еревана, то он получил то, что ковалось на протяжении трех десятилетий ошибочной политики армянских правителей.

Путь вражды с Азербайджаном, территориальных претензий к нашей стране, рассказов о "генетической несовместимости армян и азербайджанцев" неизбежно должен был привести к войне. Разгромное поражение в которой, как это не парадоксально, открыло окно возможностей для РА превратиться в нормальное государство.

Азербайджан не раз обоснованно говорил о том, какие выгоды всему региону и РА в том числе принесет политика мира. Альтернативой которой является политика продолжения вражды с дальнейшей возможной новой войной, которая окончится уже крахом всего проекта под названием Армения. Противостоять нашей стране, обладающей тотальным экономическим, численным, военным, политическим превосходством над РА у официального Еревана нет возможностей. И это - тот самый цугцванг, который стал возможен благодаря грамотной стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.