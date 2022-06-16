Глава МИД Азербайджана встретился с гендиректором ВОЗ

16 июня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с генеральным директором Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросом Гебрейесусом в рамках его участия в IX Бакинском Глобальном форуме.

Как сообщили Day.Az в четверг в пресс-службе МИД Азербайджана, стороны высоко оценили взаимовыгодное сотрудничество между ВОЗ и Азербайджаном.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с ВОЗ.

Была подчеркнута важность проектов, реализованных ВОЗ в стране до сих пор, а также инициатив, выдвинутых Азербайджаном в борьбе с пандемией. Генеральный директор Тедрос Гебрейесус поблагодарил Азербайджан за помощь многим странам в борьбе с Covid-19 и вклад в глобальное здравоохранение.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о работе по постконфликтному восстановлению в регионе и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасного возвращения вынужденных переселенцев в свои дома. Глава ВОЗ выразил готовность оказать Азербайджану соответствующую поддержку.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня.