https://news.day.az/politics/1471494.html Армяне обстреляли Кяльбаджар - Минобороны
Армяне обстреляли Кяльбаджар - Минобороны
В ночь на 17 июня подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на государственной границе в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.
Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Со стороны азербайджанских подразделений были приняты адекватные меры реагирования.
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