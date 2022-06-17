Армяне обстреляли Кяльбаджар

В ночь на 17 июня подразделения ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии на государственной границе в направлении населенного пункта Демирчидам Кяльбаджарского района.

Как передает Day.Az, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Со стороны азербайджанских подразделений были приняты адекватные меры реагирования.