IX Глобальный Бакинский форум играет важную роль в решении существующих в мире проблем

Источник: Агентство международной информации Trend

IX Глобальный Бакинский форум играет важную роль с точки зрения решения существующих проблем.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend в пятницу сказал бывший премьер-министр Боснии и Герцеговины Златко Лагумдзия, передает Day.Az.

По его словам, форум объединяет разные страны, мысли, идеи, создавая геополитическое равновесие.

"Здесь представлены многие страны, организации, обсуждаются решения существующих проблем, происходит обмен мнениями как на открытых встречах, так и на встречах один на один. За последние три года в мире произошли большие изменения. В том числе это пандемия, которая изменила жизнь во всем мире. Также мир меняется с точки зрения технологий. По этой причине IX Глобальный Бакинский форум играет важную роль в обсуждении указанных изменений. Представители разных стран и организаций могут собраться и обменяться мнениями, провести дискуссии, чтобы направить эти изменения в положительное русло", - сказал Златко Лагумдзия.

Отметим, что в IX Глобальном Бакинском форуме, посвященном теме "Угрозы глобальному миропорядку", принимают участие представители более 50 стран, а также авторитетных международных организаций. На форуме, который продлится до 18 июня, проходят плодотворные обсуждения важных проблем, представляющих угрозу для глобального миропорядка, а также угроз энергетической безопасности, вопросов обеспечения безопасности и мира во всем мире, сотрудничества и интеграции в уязвимых регионах, вопросов растущей несправедливости в глобализирующемся мире, трансформации продовольственного и сельскохозяйственного секторов для предотвращения бедности.