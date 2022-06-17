Источник: Агентство международной информации Trend

Албанские строительные компании готовы участвовать в восстановительных работах в Карабахе.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend сказал Президент Республики Албания Илир Мета, передает Day.Az.

"Албано-азербайджанские отношения процветают. Мы очень активно сотрудничаем в энергетическом секторе. Однако крайне важно поощрять наши отношения в других сферах, таких как торговля или туризм. Также очень важно продолжать сотрудничество на культурном и образовательном уровнях", - сказал он.

Президент подробно остановился на сотрудничестве Азербайджана и Албании в энергетическом секторе.

"Мы надеемся, что пропускная способность Трансадриатического трубопровода (TAP) в будущем будет удвоена, умножена. Это способствует повышению энергетической безопасности в Европе. Мы делаем все возможное не только для того, чтобы быть транзитной страной, но и для того, чтобы извлечь выгоду из проекта, чтобы привлечь больше инвестиций из Азербайджана в Албанию. Ионическо-Адриатический трубопровод, который основан на TAP, также является очень важным проектом. Мы уверенны, что этот проект позволит увеличить поставки энергоносителей на благо всех стран Западных Балкан", - сказал Мета.

По его словам, Азербайджан и Албания не используют в полной мере потенциал с точки зрения инвестиций.

"Азербайджан обладает огромным потенциалом во всех сферах экономики. Сейчас самое время начать инвестировать в Албанию, которая в настоящее время становится одним из самых привлекательных направлений, особенно в секторе туризма", - добавил он.

Президент также отметил, что Албания очень заинтересована в том, чтобы внести свой вклад в восстановительные работы в Карабахе. По его словам, сегодня албанские строительные компании готовы участвовать в восстановительных работах в Карабахе. Албания также может помочь Азербайджану, предоставив специалистов для деятельности по разминированию.

"Мы видим, что руководство Азербайджана полностью привержено превращению Карабаха в образец беспрецедентного экономического развития и символ восстановления мира в регионе", - добавил он.

Президент Илир Мета также высоко оценил роль IX Глобального Бакинского форума в обсуждении и решении вопросов мировой повестки дня.

"Участие мировых лидеров в этом форуме показывает, что он становится все более и более важным. Он станет очень солидным форумом для решения международных проблем и наиболее важных вопросов глобальной повестки дня. Церемония открытия продемонстрировала важность форума. Различные дискуссии, идеи и предложения, которые исходят от международных лидеров и лиц, принимающих решения на Глобальном Бакинском форуме, внесут свой вклад в решение основных проблем, с которыми в настоящее время сталкивается мир", - отметил он.

Президент добавил, что Албания в основном сосредоточена на следующих основных проблемах: последствиях российско-украинского конфликта, обстановке в области безопасности на глобальном и европейском уровнях, а также на экономической ситуации, рыночных ценах, проблемах бедности и поляризации.

"Отсутствие продовольственной безопасности также входит в число проблем, вызывающих озабоченность, поскольку на Россию и Украину приходится одна треть мировых поставок пшеницы. Крайне важно найти решения, позволяющие избежать продовольственного кризиса. Под руководством ООН и ее учреждений должен быть найден способ борьбы с этим кризисом", - сказал он.

Еще один важный вопрос, который затронул Президент Албании, это пандемия COVID-19.

"Мы не можем сказать, что выиграли эту битву с пандемией. Многие страны, например, на африканском континенте, все еще отстают в уровне вакцинации, в то время как могут появиться и другие вирусы. Это должно решаться глобально, и на должном уровне. Сегодня мы понимаем, что необходимо уделять больше внимания общественному здравоохранению, увеличивая инвестиции в этот сектор", - сказал он.