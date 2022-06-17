В Милли Меджлисе создана новая рабочая группа по межпарламентским связям

В Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана создана новая рабочая группа по межпарламентским связям.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента был вынесен на обсуждение проект постановления Милли Меджлиса Азербайджана о внесении изменений в постановление "Об избрании руководителей рабочих групп по межпарламентским связям Милли Меджлиса Азербайджана".

Изменение предполагает создание рабочей группы по межпарламентским связям Азербайджан-Парагвай и назначение ее председателем депутата Хикмета Мамедова.

После обсуждений проект был вынесен на голосование и утвержден.