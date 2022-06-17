https://news.day.az/politics/1471600.html Президент Венесуэлы посетил Аллею шехидов в Баку
Президент Венесуэлы посетил Аллею шехидов в Баку
17 июня Президент Венесуэлы Николас Мадуро посетил Аллею шехидов в Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Николас Мадуро почтил память героических сынов, отдавших свои жизни в борьбе за свободу и суверенитет Родины, возложил венок к монументу "Вечный огонь".
Затем Президент Венесуэлы осмотрел панораму столицы Азербайджана с самой высокой точки города, ему была предоставлена подробная информация об истории Аллеи шехидов и проведенных в городе работах по благоустройству.
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