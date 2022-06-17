Посольство Азербайджана во Франции о провокации армянских радикалов

Во время показа фильма о Карабахе, подготовленного посольством Азербайджана во Франции в рамках "Года города Шуша", армяне попытались совершить провокацию.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении посольства Азербайджана во Франции.

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