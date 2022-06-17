https://news.day.az/politics/1471653.html Приняв своевременные меры, Азербайджан взял под контроль ситуацию с пандемией - экс-президент Генассамблеи ООН
Приняв своевременные меры, Азербайджан взял под контроль ситуацию с пандемией - экс-президент Генассамблеи ООН
Источник: Агентство международной информации Trend
Приняв своевременные меры, Азербайджан взял под контроль ситуацию с пандемией COVID-19.
Об этом в интервью Trend в пятницу сказала экс-президент Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, передает Day.Az.
"Азербайджан принял своевременные и правильные решения для взятия под контроль ситуации с пандемией. Страна предприняла очень успешные шаги в этом направлении", - сказала экс-президент.
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