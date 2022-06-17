Источник: Агентство международной информации Trend

Приняв своевременные меры, Азербайджан взял под контроль ситуацию с пандемией COVID-19.

Об этом в интервью Trend в пятницу сказала экс-президент Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, передает Day.Az.

"Азербайджан принял своевременные и правильные решения для взятия под контроль ситуации с пандемией. Страна предприняла очень успешные шаги в этом направлении", - сказала экс-президент.