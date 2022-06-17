Источник: Агентство международной информации Trend

Успешность Глобального Бакинского форума говорит об успешной внешней политике Азербайджана.

Об этом Trend сказал в пятницу председатель правления Российской ассоциации дипломатов, посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Игорь Халевинский в ходе IX Глобального Бакинского форума на тему "Угрозы глобальному миропорядку", передает Day.Az.

"Глобальный Бакинский форум действительно состоялся как место встреч очень известных общественных и государственных деятелей, руководителей международных организаций. В этом признание динамичной, всесторонне взвешенной внешней политики Азербайджана", - сказал Халевинский.

По его словам, политика и личная инициатива Президента Ильхама Алиева играют большую роль для этого форума.

"Я не первый раз участвую в этом форуме и очень рад вернуться вновь", - добавил Халевинский.

Он также отметил перспективы развития солнечной энергетики в Азербайджане и возобновляемых источников энергии в целом, добавив, что при этом страна является одним из ключевых поставщиков традиционных энергоресурсов.