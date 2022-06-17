Завершился рабочий визит Николаса Мадуро в Азербайджан

17 июня завершился рабочий визит Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Николаса Мадуро провожали заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и другие официальные лица.