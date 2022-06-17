https://news.day.az/politics/1471794.html Завершился рабочий визит Николаса Мадуро в Азербайджан
Завершился рабочий визит Николаса Мадуро в Азербайджан
17 июня завершился рабочий визит Президента Боливарианской Республики Венесуэла Николаса Мадуро в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президента Николаса Мадуро провожали заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов и другие официальные лица.
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