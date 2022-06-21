История, Конституция и международное право развязывают руки Азербайджану

В Армении который день на разных уровнях сохраняется нервозность, вызванная заявлениями, сделанными Президентом Азербайджана на открытии Глобального Бакинского форума. Как и ожидалось, официальные структуры, экспертные круги и СМИ, забыв обо всем прочем, комментируют высказывания азербайджанского лидера. Комментируют на свой манер, то есть перекладывая с больной головы на здоровую и стараясь отвлечь внимание от истинного смысла сказанного. А сказано было многое. Президент Ильхам Алиев четко дал понять, что бессмысленные и опасные для Армении попытки продвигать вопрос "статуса" плохо закончатся для армянской стороны. Баку открыл карты и показал соседям, что все козыри у него на руках, и они будут пущены в игру, если Армения будет продолжать в том же духе.

"Если Армения поставит под вопрос территориальную целостность Азербайджана, то у Азербайджана не будет иного выхода, как поставить под вопрос территориальную целостность Армении. С исторической точки зрения у нас есть право сделать это. В истории прошлого века ясно указано, что в ноябре 1920 года, через шесть месяцев после советизации Азербайджана, советская власть присоединила к Армении историческую часть Азербайджана - Зангезур. То есть, если Армения попытается потребовать статус для армян в Карабахе, то почему бы азербайджанцам не потребовать статуса для себя в Западном Зангезуре? Население этих территорий полностью состояло из азербайджанцев. Такой подход приведет к безвыходной ситуации, и считаю, что правительство Армении не должно забывать урока Второй Карабахской войны. Оно должно хорошо усвоить этот урок и отказаться от всяких территориальных претензий к Азербайджану", - сказал Президент Ильхама Алиев.

Прокомментировать эти предупреждения главы государства Day.Az попросил азербайджанского политолога, историка, директора Центра истории Кавказа, старшего научного сотрудника Института права и прав человека НАНА Ризвана Гусейнова.

Наш собеседник, в первую очередь, обратил внимание на особый статус Глобального Бакинского форума, в работе которого на этот раз приняли участие сотни высокопоставленных и влиятельных бывших и действующих государственных деятелей, политиков, экспертов, журналистов из пятидесяти стран мира. Выступление Президента Ильхама Алиева перед такой аудиторией было посвящено очень важным региональным вопросам, которые волнуют не только наш регион. В то же время, используя площадку форума, присутствие высокопоставленных и влиятельных гостей, глава государства дал понять, что новая эскалация ситуации между Азербайджаном и Арменией связана напрямую с армянскими властями и теми, кто спонсирует и поддерживает их из-за рубежа.

"Основной месседж состоял в том, что у армян есть шанс получить от Азербайджана только один статус - это статус гражданина Азербайджана. Это самый высокий статус, который можно получить в нашей многонациональной стране. Стать частью правового пространства и Конституции страны. Если же армяне и поддерживающие их стороны ищут чего-то другое, это означает, что они делают все для возобновления конфликта. Азербайджан не позволит, чтобы, как это было в конце 80-х - начале 90-х на фоне полной пассивности и анархии, царившей как в СССР, так и в руководстве Азербайджанской ССР, вновь разгорелся конфликт, который принесет боль народам нашего региона. На этот раз Азербайджан на корню решит этот вопрос, и любые попытки моделировать какие-то версии развития конфликта между нашей страной и Арменией приведут к тотальной трагедии армянской государственности на Южном Кавказе. Для этого у Азербайджана есть все рычаги - военные, дипломатические, так же на его стороне международное право, которое будет использовано в полном объеме в случае, если Армения окончательно станет недоговороспособной", - сказал Ризван Гусейнов.

Хорошо известно, подчеркнул историк, что Зангезур был незаконно передан в состав советской Армении в 1920 году. И Азербайджан может ссылаться на итоги Парижской мирной конференции 1919-1920 годов, мировое сообщество в лице Лиги наций и Парижской мирной конференции признало территорию Азербайджанской Демократической Республики (АДР) площадью 114 тысяч квадратных километров, включая Зангезур и Гёйчу. А поскольку современная Азербайджанская Республика является наследницей АДР, что закреплено в Конституции, как международное право, так и азербайджанское законодательство позволяет требовать и добиваться возвращения мирного азербайджанского населения на территорию Армении (в первую очередь в Зангезур, Гёйчу, Ереван и так далее), а также требовать статуса для него в будущем. Если Армения требует статус для карабахских армян, то есть вероятность, что Азербайджан потребует аналогичного статуса для азербайджанцев, компактно проживающих в Армении.

"Для Армении это путь в никуда. Господин Президент четко отметил, что если Армения не идет на подписание мирного договора и не признает территориальную целостность Азербайджана, то и последний автоматически не признает армянских границ. А значит, никаких препятствий для законных требований азербайджанской стороны не будет. Азербайджан имеет полное право решить этот вопрос. Что ждет Армению в этом случае? Если суммировать количество азербайджанцев, депортированных из Армении в 40-50-х годах и в конце 80-х-начале 90-х годов прошлого века, то общее число беженцев из Армении и их потомков, проживающих сейчас на территории Азербайджана, достигнет миллиона. Я уже не говорю о сотнях тысяч азербайджанцев, изгнанных с родных земель в начале прошлого века", - подчеркнул Гусейнов.

Что может сказать на это армянская сторона? У нее два выхода, считает директор Центра истории Кавказа. Либо потерпеть окончательный разгром, либо понять, что это пропасть для армянского государства, кошмарный сон для тех, кто попытается спровоцировать Азербайджан на новый конфликт. Помимо военной составляющей у Азербайджана имеется широкий инструментарий принудить армянскую сторону быть договороспособной.

"Более того, мы знаем, что армянская сторона пытается провалить разблокировку транспортных коридоров. Но для Азербайджана это уже не проблема. Баку нейтрализовал эти спекуляции, подписав Меморандум с Ираном о прокладке коммуникаций в Нахчыван черед иранскую территорию. То есть армяне остались без рычагов давления. Если они, либо кто-то из поддерживающих их из-за рубежа считают, что вопрос некоего статуса для карабахских армян является таким рычагом, они глубоко ошибаются и в ближайшее время пожнут плоды этой своей ошибки", - резюмировал Ризван Гусейнов.

Лейла Таривердиева