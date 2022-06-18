Армяне запустили антиказахскую истерию в России

Автор: Абдул Керимханов,

главный редактор Day.Az

Угрозы в адрес Казахстана со стороны армянства продолжают сыпаться из уст заядлых пропагандистов. Вслед за Тиграном Кеосаяном, выступившим с хамским антиказахским заявлением и за что стал персоной нон-грата в этой стране, армяне выволокли своего наймита Константина Затулина, который за деньги готов говорить что угодно и против кого угодно, лишь бы платили вовремя. При этом армянству не то что наплевать, что вследствие его деструктивной деятельности казахстанско-российские отношения ухудшаются, наоборот, конечная цель армянства заключается именно в этом.

Напомним, что 17 июня выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сказал, что широкое применение принципа наций на самоопределение может привести к хаосу. По его словам, "если право наций на самоопределение в реальности будет реализовано на земном шаре, то вместо 193 государств, которые сейчас входят в состав ООН, на Земле возникнет более 500 или 600 государств".

Вполне здравое заявление. Почти 30 лет Азербайджан страдал из-за армянского сепаратизма, которым всякого рода бандиты в Карабахе прикрывались ширмой "правом народа на самоопределение". При этом Армения уже имела независимое государство. А теперь представим, что каждая область какой-то страны захочет независимости и ей надо предоставить такую возможность. Нетрудно догадаться, какой хаос после этого начнется во всем мире. Видимо этого и добивается армянство. И передает посредством всяких Затулиных опасный посыл.

В своем ответе Токаеву Затулин открыто угрожает Казахстану возникновением сепаратистских образований в ряде областей страны. При чем изначально ставя под сомнение вопрос территориальной целостности Казахстана. Вне всякого сомнения в официальном Нур-Султане уже взяли провокационное заявление Затулина на заметку. Каким оно будет покажет время. А пока на комментарий потерявшего берега Затулина обратил внимание Первый зампред Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

"Заявление зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина по поводу неких возможных "территориальных вопросов" с Казахстаном не выдерживает критики - между нашими странами их не было и нет. Можно по-разному относиться к словам Токаева о статусе "ДНР и ЛНР" (кавычки - ред), произнесенным накануне на ПМЭФ, но для официальных лиц это не повод давать провокационные, тенденциозные комментарии в СМИ", - цитирует Турчака пресс-служба Единой России.

Турчак также отметил, что тема за границами компетенции депутата, а принципиальные вопросы внешней политики России находятся исключительно в сфере ответственности президента и МИД РФ. При этом чиновник в крайне вежливой манере посоветовал Константину Федоровичу сосредоточиться на функциях своего комитета. "...Он высказал свое личное мнение, которое лучше переосмыслить или как минимум впредь держать при себе", - заключил Турчак.

Вряд ли Затулин сможет переосмыслить свое словоблудие. Как мы отмечали выше, Константин Федорович довольно падкий на деньги человек, для которого чужды такие понятия как тактичность и вежливость. Хотя зампред комитета нижней палаты парламента по делам СНГ по идее должен обладать дипломатическим этикетом. Ничем из этого Затулин похвастаться не может. Пока в направлении СНГ работают такие шавки на армянском коротком поводке как Затулин - антиказахский истерический психоз (и не только антиказахский) будет и дальше провоцироваться в России.