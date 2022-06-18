Евгению Шварцу и не снилось: чудеса жалкой лести от Ваагна Хачатуряна

Автор: Акпер Гасанов

Есть большое количество литературных произведений, в которых очень тонко высмеивают тех, кто в порыве лизоблюдства готов опускаться до примеров жалкой, грубой, беспардонной лести. Лично мне в этом смысле всегда на память приходит эпизод из пьесы "Голый король" советского драматурга Евгения Шварца, где чудеса низкопоклонства демонстрирует первый министр.

"Ваше величество! Вы знаете, что я старик честный, старик прямой. Я прямо говорю правду в глаза, даже если она неприятна... Позвольте мне сказать вам прямо, грубо, по-стариковски: вы великий человек, государь! Простите мне мою разнузданность - вы великан! Светило!", поразительно "смело" рассуждает первый министр. Так вот этому литературному персонажу далеко до реально существующего президента Армении Ваагна Хачатуряна.

Сразу замечу, что лично видел этого господина, будучи в Армении в качестве журналиста, на мероприятиях организованных Фондом Эберта. Тогда Ваагн Хачатурян был одним из ярых сторонников первого президента РА Левона Тер-Петросяна и ратовал тогда за прозападную ориентацию РА. Он выступал за уменьшение зависимости РА от РФ. А в перерывах между выступлениями он радовал всех игрой на пианино и исполнением песен.

На сей раз, оказавшись на полях ПМЭФ-2022, он "запел" совсем иначе. "Спасибо, что пригласили. Я очень хорошо себя чувствую - приём отличный. Конечно, за мной так тщательно наблюдают, я пока не привык к этой жизни, что всегда будут сопровождать. В действительности очень хороший приём", купал президент РА в овациях устроителей ПМЭФ-2022, выставляя себя папуасом, впервые увидевшим консервную банку.

Нет, понятно, что в Доме писателей Цахкадзора, где мне довелось наблюдать за Хачатуряном, были качественно иной уровень сервиса и обслуживания, чем на ПМЭФ-2022. Но стоило ли выставлять себя, действующего президента какой-никакой а страны, в качестве ошалевшего от соприкосновения с обычным для такого рода мероприятий персонажа - вопрос, ответ на который должны искать в РА.

Тем более, что Хачатурян наговорил еще кучу всего, мягко говоря, самоуничижительно. Он счел важным поведать миру, что в первый раз участвует в Петербургском форуме. "Но я всегда следил, как экономист, как специалист, и всегда высоко сам для себя оценивал, потому что всегда интересные - в экономическом смысле - здесь обсуждения, очень важные обсуждения", поспешил исправить свою оплошность президент РА.

О, как! Он со стороны наблюдал и одобрял все, что обсуждалось на прежних Петербургских форумах. Прямо как среднестатистический советский дворник, который высоко оценивал действия руководителей стран социалистического лагеря, после просмотра программы "Время" и прочтения газеты "Правда". Хачатуряну осталось добавить, что он, сидя в Ереване, каждый раз стоя приветствовал участников прежних Петербургских форумов, аплодируя каждому выступлению.

"Между прочим, я очень внимательно следил, особенно за тем, в чём разбираюсь. В политике, может быть, немножко, в дипломатии начинаю, но экономическим аспектом я всегда занимался и хочу сказать, что я согласен с Вашими выводами, которые Вы сделали", завил президент РА, обращаясь к президенту РФ. В этом смысле Хачатуряну удалось совершить, казалось бы, невозможное. Он превзошел в подхалимаже даже Валерия Газзаева.

Дело было летом 2018 года, когда бывший футболист и тренер, а на тот момент зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев обратился к Владимиру Путину во время прямой линии, но не сумел задать президенту РФ вопрос, а лишь выступил с хвалебным монологом.

"У нас просьба - чтобы футбол остался в центре вашего личного внимания. Вы по духу победитель, вам большое спасибо за то, что мы будем праздновать и проводить чемпионат мира. Мы получили выдающуюся, мощную инфраструктуру, не имеющую аналогов в мире, и эта инфраструктура будет способствовать тому, что в будущем мы..." - начал Газзаев.

"Валерий Георгиевич, в чем ваш вопрос?" - уточнил корреспондент, находившийся рядом с ним. "Я вам хочу пожелать крепкого здоровья, Владимир Владимирович..." - продолжил Газзаев."Вопрос в чем?" - повторил журналист. Но Газзаева было уже не остановить. И он героически завершил речь благословением президента России. После чего, Газзаев, что называется, разошелся на мемы.

На что разойдется после своей питерской речи президент РА- покажет время. Но я, напоследок, укажу на то, что оказавшись лицом к лицу с президентом России, Хачатурян забыл о том, что был политиком. Вот это вот "немножко разбираюсь в политике" смешно слышать от того, кто с 1992 года по 1996 год занимал должность мэра Еревана, с 1996 года по 1999 год был депутатом Национального собрания Армении, членом постоянной комиссии по финансово-кредитным, бюджетным и экономическим вопросам и членом фракции "Республика", а с 1996 года по 1998 год был советником президента Армении Левона Тер-Петросяна.

В 2000 году Хачатурян стал членом-учредителем Центра развития демократии и гражданского общества "Корень". Можно еще долго перечислять перечень политических обществ, объединений и союзов, в которых он состоял. Суть дела от этого не изменится. Перед нами - классический лизоблюд, готовый отречься от своего прошлого, ради сомнительной "минуты славы" в России. И я, признаюсь, удивлен, что Ваагн Хачатурян, по итогам своего спича, не предложил всем сыграть на пианино. Впрочем, возможно, он еще блеснет такого рода предложением в будущем.